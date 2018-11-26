Yasak Elma 24. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 25. bölüm YENİ FRAGMAN yayınlandı mı? Yasak Elma İZLE

YASAK ELMA 24. yeni SON BÖLÜM İZLE | YASAK ELMA 25. bölüm YENİ FRAGMANI | yeni son bölüm FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

Yasak Elma son bölüm izleme linki burada! Yasak Elma 24. son bölüm izlee.. Yasak Elma izle .. YASAK ELMA İZLE... YASAK ELMA 25. bölüm yeni fragman izle... Yasak Elma 2. sezon 24. yeni son bölümde bomba gelişmeler yaşanacak. Alihan, Halit'le ilgili yıllardır kendinden saklanan büyük sırrı öğrenmiştir. Büyükbir yıkım yaşayan Alihan dönüm noktası olacak zor bir kararın eşiğindedir. Alihan Ender'in yaptığı teklifi kabul edecek mi? Alihan ile Ender evlenecek mi? Peki yeni son bölümde tüm bu gelişmelerden sonra olaylar nasıl gelişecek? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler olacak? Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 25. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanacak mı? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

YASAK ELMA 24. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 24. yeni son bölümde sürpriz gelişmelerle dolu... Halit'le ilgili gerçeği öğrenmek Alihan'a büyük bir yıkım olur. Yıllardır içinde büyüttüğü intikamını alabilmek için hemen harekete geçer. Zeynep, Alihan'daki ani değişikleri anlayarak ne olduğunu çözmeye ve onu kaybetmemeye çalışır. Asuman'ın eve gelişi ev halkı tarafından hoş karşılanmazken, Yıldız hamilelik oyununu nereye kadar götürebileceğini düşünüp, krizi fırsata çevirmenin yollarını arar. Peki Yıldız bu hamilelik oyununu sürdürebilecek mi? Yoksa gerçek ortaya mı çıkacak? Ancak yeni bölüme damga vuracak ve yanıtı beklenecek en önemli gelişme Alihan2ın Ender'in teklifini kabul edip etmeyeceği.. Peki yeni bölümde neler olacak? Tüm bu gelişme ve soruların yanıtları Yasak Elma yeni son bölümde... Yayınlanır yayınlanmaz 24. bölüm yeni fragmanı ve yeni son bölümü canlı izleyebileceğiniz linkler ve detaylar haberimizde...

YASAK ELMA 25. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 25. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan'ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep'i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan'ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit'e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır. Peki, bu gelişmeler üzerine Ender ne yapacak? Halit'in alacağı yeni karar ne olacak? Alihan nasıl kurtulacak? Hira ölecek mi?