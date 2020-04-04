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Yasak gelince Bodrum'dan çıkamadılar

Yasak gelince Bodrum'dan çıkamadılar
Yasak gelince Bodrum'dan çıkamadılar

Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmaya gelen vatandaşlar memleketlerine dönmek istediler, ilçeden giriş çıkış yasağı olduğu için otogarda kaldılar.

Dün gece yarısı 31 şehre giriş çıkışların yasaklanmasıyla birlikte Bodrum'dan memleketlerine dönmek isteyen çalışanlar ilçeden çıkış yapamadı. Polis ekipleri ve zabıta ekipleri memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlara şu anda ilçeden çıkamayacağı bilgisini verdi. Çoğunluğunun inşaat işçisi olduğu öğrenilen yaklaşık 100 kişilik guruba aralarındaki mesafeyi korumaları uyarısı da yapıldı. İşçiler kalacak yerlerinin olmadığı söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Bodrum otogarında bekleyen işçiler için son kez bir otobüs kaldırılacağı öğrenildi.

Eren Ayhan

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