Yasak kararı ile hamsi tüketimi azaldı balıkçılar vatandaşlara seslendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan İğneada bölgesi açıklarında tonlarca hamsi avlandı. Yakalanan hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne getirilerek buradan İstanbul'un birçok noktasına dağıtıldı. Balıkçılar ise vatandaşların yasak kararını yanlış anladığını belirterek hamsi tüketiminde azalma olduğunu belirtti. Balıkçılar, vatandaşlara pazarlarda bulunan hamsilerin taze hamsi olduğunu belirterek, hamsi tüketimine ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mahmut Uçan, “Yasak olan kısım Karadeniz'den Hopa'da Şile'ye kadar yasak. Batı Karadeniz'de İğne ada yakalanan hamsiler. Bunların yakalanması serbest. Halkımıza yanlış lanse edildi. En sağlıklı Omega-3 olan hamsi balığı yanlış bir cümle ile lanse edildiği için satışlarımız yüzde 80 azaldı. Herkesin en az haftada 2-3 defa balık yemesini tavsiye ediyoruz. İğneada tarafında Marmara'da ciddi bir bolluk var. Hamsinin kilosu şu an 15-20 lira arası. Bundan daha ucuzu olmaz. Yasakla ilgili bir sıkıntı yok. İğneada'da balık çok bol. Ama satışımız çok az. Karadeniz'deki ince balıkla bunun ilgisi yok. Bunun eti boyu uygun durumda. Halkımız bilinçli artık. Durumu biliyor. İğneada'da tutulan balık tutulmaya satışa uygun balık” sözlerine yer verdi.

Erdal Can İçelli