Yasak var, ama takan yok

Vatanî görevlerini yerine getirecekler acemi birliklerine uğurlanmaya başlandı. Daha önce davul, zurna ve dualar eşliğinde yapılan uğurlamalar, korona virüs vak'alarının artması üzerine yasaklandı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, düğün ve asker uğurlama konularına dikkat çekerek vatandaşları uyarmıştı. Fakat ikazlara rağmen İnegöllüler yine bildiklerini okumaya devam ediyor. Konvoy ve araçlarda korna çalarak asker uğurlaması yapanlar, cep telefonuyla böyle görüntülendi. Hem yasaklara uymadılar, hem de seyir halindeki otomobillerden dışarı çıkarak "En büyük asker bizim asker" sloganları attılar. Şikayet üzerine emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

Seyfettin Aras

