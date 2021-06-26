Yasaklar kalktı vakalar arttı

Bir çok karantina süreci yaşarken bazı köylerde ikinci kez karantina kararları uygulanmaya başladı. Kayabeyi köyüne uygulanan ikinci karantina sürecinde sona yaklaşılırken bugün itibari ile Gölebakan köyü 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Vaka sayılarında görülen artış sebebi ile karantina altına alınan Gölebakan köyünde yaşayanları ihtiyaçları kolluk kuvvetlerinin gözetimine köy girişinde karşılanacak. Vatandaşlar tüm ihtiyaçları için 112-155 ve 156 numaralarını arayabilecekler.



Ahmet Rıfat Vural

