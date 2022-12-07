Yasaklı ırk köpeğe duygusal veda: 'Hoşça kal Patron'

Olay, saat 16.30 sıralarında Sabahattin Ali Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin parkta Dogo Arjantin cinsli köpek gezdirdiği ihbarı üzerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti. Bölgede alınan aynı cins iki köpek direğe bağlandı. Çiplerini kontrol eden ekipler, ‘Patron' isimli köpeğin daha önceden de uygunsuz gezdirildiği için ceza yediğini tespit etmesi üzerine el konulması için Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi. Belediye ekiplerinin tutanakla teslim aldığı Patron isimli köpek, bakım altına alınmak üzere araca yüklenerek hayvan barınağına sevk edildi. Sahibine ise yasaklı cins köpeği uygunsuz şekilde dolaştırdığı için para cezası kesilecek.

Berkan Şen



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