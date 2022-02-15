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Yasaklı ırk pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi

Yasaklı ırk pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi
Yasaklı ırk pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yasaklı ırkların bakımına yönelik sıkı tedbir ve cezaların verilmesi nedeniyle pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi.

Tehlikeli köpek ırklarının çevredekilere zarar vermemesi için yeni kuralların devreye alınması ile sıkı tedbirleri uygulamaktan kaçanlar ise köpekleri sokağa bırakmaya başladı. Barış Mahallesinde sabah saatlerinde sahipsiz olduğu düşünülen yavru pitbull köpeğini fark eden vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar bazı vatandaşlar aç olduğunu düşündükleri köpeği marketten aldıkları yiyeceklerle besledi.

Olay yerine gelen ekipler yakaladıkları pitbull cinsi yavru köpeği araca koyarak barınağa getirdi.

Rıdvan Bostancı

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