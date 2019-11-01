Yaşam Akademisi Kasım ayı programını duyurdu

Yaşam Akademisi Akbatı söyleşileri ile Kasım ayında birbirinden keyifli isimleri ağırlayacak. Akbatı, Kasım ayında ilk olarak yazar ve iletişimci Umut Kısa'yı konuk edecek. Kısa, 7 Kasım Perşembe günü ‘Duygusal Zekânızı Geliştirin' başlıklı söyleşisinde sevenleriyle buluşacak. ‘Kendini İşten Fethet', ‘Ahuna', ‘Aziz' ve ‘Us'ta Yol' kitaplarıyla tanınan Kısa, duygusal zekâ ile iş yerinde fark oluşturmanın yollarını ve liderlikte duygusal zekânın faydalarını yolları anlatacak.

Yeşilçam'ın güzelliği ile yıllara meydan okuyan yıldızı Aydan Şener ise 28 Kasım Perşembe günü Yaşam Akademisi'nin konuğu olacak. Şener, ‘Sihirli Sohbetler' başlıklı söyleşi ile dünden bugüne gülümseten anıları ve hayata dair paylaşımları ile Şener, sevenleriyle ile buluşacak.