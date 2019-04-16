Yaşam Akademisi'nin Nisan ayı programı belli oldu

Bahara hızlı bir başlangıç yapan Yaşam Akademisi, Nisan ayında Akasya misafirlerini çeşitli konularda faydalı söyleşilerle ağırlayacak. Psikolojiden, probiyotik beslenmeye kadar alanında uzman isimlerin ağırlanacağı söyleşilerde misafirlerin aklındaki binbir soru da yanıtlanacak.

17 Nisan Çarşamba günü Haydar Yılmaz, “Sağlıklı Beden, Sağlıklı Zihin İçin Probiyotikler” isimli söyleşisiyle bağışıklık ve sindirim sistemleri üzerine yararlı bilgiler paylaşacak. Misafirlerin de sorularının yanıtlanacağı söyleşi saat 15.00'da gerçekleşecek.

Aromaterapinin inceliklerini uzmanlarından öğrenmek isteyenler de 18 Nisan Perşembe günü Akasya'ya bekleniyor. “Aroma Terapi ile Sağlıklı Yaşam” başlıklı söyleşinin konuk konuşmacıları olan Doktor Aykut Kurşun saat 14.00'da, Fatma Apaydın ise saat 15.00'da doğanın sağladığı eşsiz bitkilerin iyileştirici gücüne ilişkin şaşırtıcı bilgileri konuklarıyla paylaşacak.

Nisan ayının son konuğu ise geleneksel Çin tıbbındaki akupunktur yöntemlerine dayanan bir enerji çalışması olan EFT üzerine olacak. Konuya ilişkin deneyimli bir isim olan Dilek Kırıkkanat'ın konuşmacı olacağı “EFT Yaşamda Seni Engelleyen Duygulardan Özgürleş” başlıklı söyleşi, 24 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da gerçekleşecek. Söyleşide vücutta tıkanıklıklara uğrayan enerji akımlarını yöneterek olumlu düşünce veya davranış modellerine dönüşmesi anlatılacak. Yaşam Akademisi söyleşileri tüm Akasya misafirlerinin katılımına açık olacak.