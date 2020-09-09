Yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç, homeopati hakkında bilgiler verdi

Yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç, homeopatinin suya olan ilgisi sayesinde hayatına girdiğini belirterek, bu tedavi yönteminin insanları fiziksel, zihinsel ve duygusal bir bütün olarak ele aldığını kaydetti. “Homeopati benzerin benzeri çözmesi prensibine dayalı bir sistemdir” diyen Kılıç, “Kişide ortaya çıkan semptomlar değerlendirilir ve aynı etkiyi oluşturan maddeden elde edilen homeoptik ilaç kişiye verildiğinde benzer benzeri çözer prensibiyle kişide bütüncül şifa gerçekleşir. Aynı zamanda travma sonrası yaşanan korkuların kolay atlatılmasını sağlayan bir destekçidir. Uzun yıllardır devam eden kronik bir hastalığınız varsa homeopati desteği sayesinde kurtulmanız mümkündür. Tedavi süreniz hastalığın ne kadar zamandır vücudunuzda olduğuna bağlı olarak ve o semptomlar için doğru homeopatik ilacın bulunmasına göre değişmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bilimsel bir yöntem”

Homeopatinin plesebo etkisi (kişinin hastalığı için kanıtlanmış tedavi edici bir etkisi olmamasına rağmen bir ilacı aldığında kendisini iyileştirebileceği algısının oluşması) oluşturduğunu düşünenler olduğunu ancak bu iki kavramın birbirinden farklı olduğunu söyleyen Kılıç, “Plasebo, çocuklarda ve hayvanlarda çalışmaz. Oysa homeopati en hızlı etkiyi yaşam enerjileri yüksek olduğundan dolayı çocuklar, hayvanlar ve bitkilerde yapmaktadır. Homeopatik ilaçlar, dünyada birçok ülkede reçetesiz olarak satılmaktadır. Çünkü içerisinde sadece su molekülü olduğundan dolayı yan etki göstermesi mümkün değildir. Suyun bilgeliğine inanan herkes homeopati tedavisinin etkisine ikna olabilir ve homeopati hakkındaki çalışmalara göz atanlar bilimsel olduğunu da görebilirler" dedi.

Kılıç, profesyonel yaşam koçluğunun yanı sıra, Ağustos ayından beri Theta Healing seminerleri ile insanları bu yöntem konusunda da bilgilendiriyor. Endüstri mühendisi olan ve bir yandan da sosyoloji eğitimi alan Kılıç, doğal tedavi yöntemleri ve enerjisel şifa teknikleri ile de yakından ilgileniyor. Kılıç, kendisini özellikle annelere destek olmaya adadığını söyledi.

