Yaşam koçunun 'çocuk tacizi' paylaşımına suç duyurusu

İstanbul Küçükçekmece'de tacize uğrayan 5 yaşındaki küçük bir kız çocuğu hakkında sosyal paylaşım hesabı Facebook üzerinden "Her şeyden önce anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesi gözünün önünden bir saniye bile ayırmaması gerekirdi. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden olacaksa, bugün bunu yaşanmış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa" diyen yaşam koçu Çolpan Işın Taner hakkında Kocaeli'de suç duyurusunda bulunuldu. Olaya tepki gösteren Kocaeli Barosu'na bağlı avukatlar harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı avukatı da olan Avukat Halit Çokan, avukatı Abdullah Yürük aracılığı ile bireysel olarak Kocaeli Adliyesi'ne Taner hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulunduk”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini teslim eden Avukat Abdullah Yürük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ulusal ve yerel medyada gündeme gelen Küçükçekmece' deki olay dolayısıyla açıklamalarda bulunan Çolpan Işın Taner isimli şahısla alakalı olarak bugün itibari olarak suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun dayanağı şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Her şeyden önce anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesi gözünün önünden bir saniye bile ayırmaması gerekirdi. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa' açıklamalarıdır. Biz bu açıklamalara istinaden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç işlemeye tahrik, suç ve suçu işleyeni övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“Eminim ki CHP'li vatandaşlar da bu olayı tasvip etmemiştir”

Yapılan açıklamanın kültürel değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Yürük, “Şahsın bu hezeyanları ve hastalıklı ruh halinin dışa yansımış bu konuşmalarının cezasız kalmaması için bu sürecin takipçisi olacağız. Sayın savcılığa yapmış olduğumuz suç duyurusu ile şahıs hakkındaki gerekli işlemler başlatılacaktır. Biz yargılamanın her aşamasında şahsın yargılanması için bu işin takipçisi olacağız. Bu tür kişilerin ve tarz beyanlarla kendisini yaşam koçu olarak tanıtan kişilerin bu toplumda yer edinmemesi gerekir. Eminim ki CHP'li vatandaşlarda bu olayı tasvip etmemiştir, etmeyecektir. Bundan rahatsız olmuşlardır. Bizim yapmış olduğumuz suç duyurusuna kalben iştirak edeceklerdir. Türk gelenek ve göreneklerine son derece aykırı bir durum karşısında toplumun gösteriş olduğu hassasiyetin ve toplumun temel taşlarının bu şekilde sarsılmasının toplum tarafından da benimsenmeyeceği açıktır. Bu şahısın açıklamaları son derece çirkin, yakışıksız ve ahlaki değerden yoksundur” diye konuştu.

Murat Kanber