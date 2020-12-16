Yasemin Adar'dan gümüş madalya

Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar gümüş madalya kazanırken, 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk bronz madalya elde etti.

76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya'dan Focken'le karşılaştı. Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş olarak gümüş madalyada kaldı. Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk de İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı. Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı. Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir ise bronz madalya maçında Manolova'yla karşılaştı. Rakibine 4-0 yenilen milli güreşçi, turnuvayı madalya alamadan tamamladı.

Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.