Yaşı küçük sanatçılığı dev; İlyun Bürkev

Piyano sesiyle ilk anne karnından tanışan, 6 aylıkken notalara ilk dokunuşunu yapan 10 yaşındaki İlyun Bürkev, uluslararası alanda kazandığı başarılarla adını duyuruyor. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olan İlyun, bu kez İspanya'nın Gana şehrinde gerçekleşen Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Kendi yaş grubunda dünya başarısına imza atan genç yetenek, geleceğin özel piyanistlerin arasında gösteriliyor.

“Müzik evrensel bir dildir”

İlyun müziğin evrensel bir dil olduğuna inanıyor, kişinin duygularını notalara dökerek de anlatabileceğini söyleyen İlyun, buna kendisinden bir örneği şu cümlelerle verdi: “Benim çok sevdiğim bir köpeğim vardı. O ölünce ben de bir beste yapmıştım. Bence müzik yaparak duygularını çok daha iyi belirtiyorsun, müzik insanları birlikte tutan şeydir. Çünkü müzik önce insanı değiştirir sonra da dünyayı.”

“Herkes yüzerken biz piyano arıyoruz”

Ailesinin işi gereği sık sık seyahatlere çıktıklarını belirten İlyun Bürkev, gittiği yerde piyanodan uzaklaşmıyor. İlyun, ailesiyle hangi şehre gidiyorsa orada da rutin çalışmasını sürdürmek için bir piyano konservatuvarı veya bir piyanoya mutlaka ulaşıyor.

Hedefi; müzikte yeni bir tür oluşturmak

İlyun Bürkev'in bir ideali de var. O, klasik batı müziği ile Türk müziği arasında bir armoni sağlayıp, kuracağı dev orkestra ile müzik ziyafeti sunmak istiyor. Bürkev, orkestra fikrinde kendisini ünlü keman sanatçısı Andre Rieu'nun etkilediğini söyledi.

Sosyal medyayı değil sosyal hayatı tercih ediyor

Sosyal hayatına çok önem verdiğini söyleyen İlyun, kayak yapmaktan, spor yapmaktan, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlandığını kaydetti.

İlyun ayrıca, yaşıtlarının aksine sosyal medyada vakit harcamadığını belirterek, “Telefonumu sadece ailemi haberdar etmek için kullanıyorum. Bir tane sosyal medya hesabım var orada elde ettiğim başarıları paylaşıyorum. Sosyal medyada vakit harcamıyorum. Ara sıra piyano ile ilgili haberleri takip etmek üzere annemin telefonunu kullanıyorum. Genellikle annemle, babamla, ağabeyimle ve köpeğimle vakit geçiriyorum” dedi.

İdolleri

İlyun, müzikte kendisine idol olarak belirlediği isimleri de şu şekilde sıraladı:

“Beethoven, Mozart, Franz Liszt, Frederic Chopin gibi efsane besteciler, keman sanatçısı Andre Rieu, pianist Lang Lang ve Havasi, Türk sanatçılardan ise Fazıl Say, Gülsin Onay, Emre Şen ve İbrahim Yazıcı”

10 yıllık hayatına büyük başarılar sığdıran İlyun'un elde ettiği başarılardan bir kaçı, 2017'de İstanbul'da Hisar School First İnternational Piano Competition'da B kategorisinde birincilik ödülü, 2018'de ise Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde düzenlenen Jurica Murai Uluslararası Piyano Competition B kategorisinde en yüksek puanla birincilik ödülü ve son olarak İspanya'da kazandığı birincilik ödülü olarak sıralanabilir.

İlyun, Ekim ayında Adana Çukurova Senfoni Orkestrası'yla konser verecek.

Ali Canberk Özbuğutu - Uğur Çetin

