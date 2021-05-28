Yasin Börü cinayeti davasında müebbet hapis istemi

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilişkin davada Yargıtay'ın kararı bozmasına ilişkin 25 sanık adına yeniden görülen duruşmada esasa yönelik mütalaasını açıklayan mahkeme, 20 sanık hakkında ‘çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme olayla ilgili 2 sanığın beraatini talep ederken firari 3 sanığın da aynı dosyadan ayrılması yönünde karar verdi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017 yılında görülen karar ilk dosyada yargılanan 41 sanıktan 16'sı hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürmek' ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si hakkında aynı suçlardan 5'er kez müebbet, suça sürüklenen 6 çocuk hakkında ise 110'ar yıl hapis cezası verilmişti. Sanıklardan 18'ini ‘canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18'er yıl, suça sürüklenen 6 çocuğa aynı suçtan 12'şer yıl, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğa ‘terör örgütü propagandası yapmak', 11 sanığa ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek', 1 sanığa ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet', 1 sanığa ise ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' ve ‘örgüt adına suç işlemek' suçlarından ceza verilmişti. O tarihte karar açıklayan mahkeme sanıklardan Remzi Özşan'a da, ‘ölü üzerinden hırsızlık' suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay'a ise ‘ruhsatsız silah taşımak' suçundan ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

‘Börü'nün 18 yaşından küçük olması dosyaya eklendi'

İstinafa taşınan dosya yapılan itirazlar ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını uygun buldu. Kararın temyize gönderilmesinin ardından Yargıtay, 25 sanık hakkındaki beraat kararını bozarak Yasin Börü'nün olay günü 18 yaşından küçük olduğunu belirterek 25 sanık hakkındaki suç değerlendirilmesinin çocuğa karşı işlendiğinin yönünde olmasına karar verdi. Yargıtay tarafından verilen bu karar üzerinden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya devam edilirken duruşmaya 21'i tutuklu olmak üzere 22 sanık ile avukatlar katıldı. Savcı tarafından verilen mütalaada 20 sanık hakkında ‘çocuğun canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Delil yetersizliğinden 2 sanığın beraatini isteyen savcı, firari 3 sanığın da dosyadan ayrılmasına karar verdi. Sanık avukatları savunma için süre talebinde bulunmasının ardından duruşma 25 Haziran'a ertelendi.

Engin Yağcı

