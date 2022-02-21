Yasin Öztekin 34 yaşında kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

6 kez A Milli Takım formasını giyen Yasin Öztekin, futbolculuk kariyerine Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund takımında başladı. Ardından sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe ve Sivasspor formaları giyen Yasin Öztekin, kariyerinin en golcü sezonunu 2021-2022 sezonunda normal sezonun bitmesine 12 maç kala bu yıl yaşadı. Öztekin bu sezon forma giydiği 24 maçta 13 gol atarak kariyer rekoru kırdı.

2008-2009 yılında profesyonel kariyerine başlayan Yasin Öztekin, Dortmund ve Dortmund 2'de 4 sezonda 61 maça çıkıp, 17 gol atma başarısı gösterdi. Öztekin Türkiye'de forma giydiği takımlarda 1 sezonda en fazla Gençlerbirliği'nde 8 gol, Trabzonspor'da 4 gol, Kayseri Erciyesspor'da 7 gol, Galatasaray'da 11 gol, Göztepe'de 8 ve Sivasspor'da ise 1 sezonda en fazla 2 gol atma başarısı gösterdi. Samsunspor'a geçen sezon devre arasında transfer olan Yasin Öztekin, 18 maçta 7 gol 4 asist yaparken, bu sezon forma giydiği 24 maçta ise 13 gol, 5 asist yaparak sezonun bitmesine 12 maç kala kariyer rekoru kırdı.

Yasin Öztekin 8 farklı takımda çıktığı 455 maçta şu ana kadar toplam 106 gol attı. Öztekin attığı 106 golün 20'sini Samsunspor forması altında kaydederken, play-off maçları öncesinde en az 12 maçta atacağı her golle kariyer rekorunu 1 adım daha ileriye taşıyacak.

Erdi Demür