Yasin Öztekin, Göztepe'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Samsunspor forması giyen ve şu anda serbest statüde bulunan eski oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 35 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Yasin Öztekin'e "Hoş geldin" derken, transferin hayırlı olmasını diledi.

Yasin Öztekin, daha önce 2018-2019 sezonunda ve 2019-2020 sezonun yarısında Göztepe'de oynamıştı. Sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, söz konusu maçlarda 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Salih Yılmazsoy