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Yasin Öztekin, Samsunspor'da

Yasin Öztekin, Samsunspor'da
Yasin Öztekin, Samsunspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Sivasspor’da forma giyen deneyimli futbolcu Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Devre arası transfer döneminde hareketli günler yaşayan Samsunspor, bu dönemdeki 3. transferini de Süper Lig'den yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak Kayserispor forması giyen Brice Dja Djedje ve Hatayspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz'in ardından Sivasspor'da oynayan Yasin Öztekin'i de renklerine bağladı. Öztekin, Samsunspor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Samsunspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Yasin Öztekin. Kulübümüz, Süper Lig'de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yasin Öztekin'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz." Yasin Öztekin son olarak Sivasspor ile bu sezon 18 maçta 773 dakika süre alıp, 1 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.

Erdi Demür

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