Yasin Öztekin: 'Sezon sonu sözleşmem bitiyor, tek hedefim şampiyonluk'

Normal sezonun bitmesine 12 hafta kala kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Yasin Öztekin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu hala Samsunspor ile anlaşamazken, Samsun'da mutlu olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

“Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama Samsun'da gayet mutluyum”

Samsun'da olmaktan ve Samsunspor'da oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Yasin Öztekin, “Başkanımız Yüksel Yıldırım'a çok saygı duyuyor ve seviyorum. Samsunspor'a çok şeyler katıyor ve bundan sonra da katacağını düşünüyorum. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama Samsun'da gayet mutluyum. Anlaşma olmasa da yaza kadar sözleşmem var. Ondan sonra da ne olur ne olmaz bilmiyorum ama burada mutluyum. Tek bir hedefim var şampiyon olup, Süper Lig'e çıkmak. Gerisi de zaten kendiliğinden gelir. Samsun'da şehir güzel, stat güzel, taraftarlarımız stada gelse çok daha güzel olacak. O yüzden ilk hedefim Samsunspor. Futbolda hiçbir şey belli olmuyor. Yazın sözleşmem bitiyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapayım, gerisini de zamana bırakacağız. Futbolu bırakmak için bir zaman yok. İyi hissettikçe futbol oynayacağım. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Birkaç yıl daha oynamayı düşünüyorum. Birkaç hedefim daha var. Süper Lig'e geri dönüp, orada Yasin Öztekin'den söz ettirmek istiyorum. Bunu başaracağıma da inanıyorum” diye konuştu.

“1 ay sonra 35 yaşıma gireceğim ama kendimi hiç öyle hissetmiyorum”

İlerleyen yaşına rağmen hala kendisini genç hissettiğini belirten Yasin Öztekin, “1 ay sonra 35 yaşıma gireceğim ama kendimi hiç öyle hissetmiyorum. Bu durum öylesine olmuyor, çok çalışıyor ve dikkat ediyorum. Yeme, içme ve uyku konusuna çok dikkat ediyorum. İstekli olursanız bir hedefiniz de varsa kendinize dikkat ediyorsunuz. Bu durum sahaya da yansıyor. Bu sezon 13 gol 5 asistim var. Katkı sağladığım için mutluyum ama bu maçlar geride kaldı. Her hafta yeni bir maç oluyor. O yüzden her hafta iyi konsantre olmak lazım. Ben de kendimi iyi hissediyorum. İnşallah bireysel ve takım olarak iyi mücadele edip, konsantre olup, hedefe ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kalan maçlarda da gol atmak ve asist yapmak istiyorum”

34 yaşında kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Öztekin ayrıca şunları söyledi:

“Sezon başında belirli bir sayıda gol hedefim yoktu. Bizim görevimiz gol atmak ve asist yapmak. Öyle bir hedefim yoktu ama her maçta gol atmak ve katkı sağlamak istiyorum. Daha 12 maçımız daha var. İnşallah ilk 2'den direkt çıkarız. Öyle olmazsa play-off maçları da oynayabiliriz. Kalan maçlarda da gol atmak istiyorum. Futbol takım oyunu. Defans ve orta saha olmazsa biz de pozisyona giremeyiz. Biz önde oynuyoruz. İşimiz gol ve asist ama bence 40 golün 32'sini atmamız bence normal. Bu takımdaki arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Burada aile gibiyiz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz önce oynadığımız için gollere katkı sağlıyoruz, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz.”

Yasin Öztekin bu sezon Samsunspor forması ile çıktığı 24 maçta 1974 dakika sahada kalıp, 13 gol attı, 5'de asist yaptı.

Erdi Demür

