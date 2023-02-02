Yaşlanan bireylerle ilgilenen branş: Geriatri bilim dalı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, son yıllarda adı daha sık duyulmaya başlanan geriatri bölümüyle ilgili açıklama yaptı. Geriatrinin, iç hastalıkları bölümünün yan kolu olduğunu belirten Prof. Dr. Aras, “Geriatri genel anlamda ‘yaşlı sağlığı ve hastalıkları' ile ilgilenen bir branştır. Geriatri bölümünde 65 yaş ve üstü kişilerin hastalıklarına tanı konulmakta ve gerekli tedaviler uygulanmaktadır. ‘Geriatrist' olarak isimlendirilen ve bu alanda hizmet yapan hekimler İç Hastalıkları ihtisası sonrası uzman olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitimlerini tamamladıktan sonra ‘Geriatri Uzmanı' olarak hizmet verebilmektedir” diye konuştu.

“Bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyoruz”

Prof. Dr. Sevgi Aras, günümüzde yaşlı nüfusun arttığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: “Sosyal, ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmelere paralel tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır. ‘65 yaş ve üstü' olarak tanımlanan geriatrik yaş grubundaki bireylerde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, Parkinson, hormonal problemler, enfeksiyonlar ve kanser gibi hastalıkların sıklığı artmaktadır. Yaşlı birey, ilerleyen zamanla fiziksel ve zihinsel değişikliklerin ve rezerv azalmasının sonucunda demans, beslenme problemleri, kas ve kemik erimesi, depresyon, huzursuzluk, idrar/gaita kaçırma, düşme, yatak yaraları, uyku problemleri, çok sayıda ilaç kullanımı gibi yaşlı yakınlarının bile yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen sağlık problemleri ile karşı karşıya gelmektedir. Bu durum çoklu sağlık problemi olan yaşlının mümkün olduğunca tek merkezde değerlendirilmesi gerekliliğini doğurmakta ve geriatri bilimine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Geriatrist kronik hastalıklar ve şikayetlerle gelen bireyleri fiziksel, sosyal, psikolojik, çevresel tüm yönleri ile değerlendirip bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Öte yandan kilo kaybı, halsizlik, kansızlık, ağrı gibi bazı sağlık sorunları olan, ancak hastalıkları açıklanamayan kişilere de geriatrik araştırma yapılmaktadır.”

“65 yaş üstüne koruyucu hekimlik”

Geriatri biliminin aynı zamanda yaşam kalitesini de artırmayı hedeflediğine değinen Prof. Dr. Aras, “Geriatri bölümü, 65 yaş ve üstü kişilerin sosyal ve fonksiyonel yaşam kalitelerini artırmak amacıyla da çalışmalar yürütmektedir. Bu alanda yalnızca hastalıkların tedavisi değil, koruyucu hekimlik uygulamaları da yapılmaktadır. Yani sağlıklı yaşlanma için gerekli olan öneriler ve işlemler de koruyucu hekimlik kapsamında hastalara uygulanmaktadır. Geriatri, yaşlı kişilerin yaşam kalitesini arttırma üzerine de çalışmaktadır. Dolayısıyla, yalnızca sağlık problemleri olan hastalar değil, sağlıklı bir yaşam isteyen herkesin, geriatri bölümüne başvurması önerilmektedir. Çünkü bilim dalının amaçlarından birisi de yaşlı kişilerde beklenen yaşam süresi üzerinde kaliteli bir artış sağlanabilmesidir. Kişilerin sağlık sorunu olsun ya da olmasın, geriatri alanında uzman desteği alabilmektedirler” şeklinde konuştu.

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