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Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı

Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı
Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattaki evin balkonunda çalışan emekli sıva ustası, yaslandığı demir korkuluk kırılınca, 2. kattan yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örnekevler mahallesi Salih Avgın caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, emekli sıva ustası Bekir İ. (59), balkonda çalıştığı sırada demir korkuluğa yaslandı. Demir korkuluğun kırılması üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düşen Bekir İ., ağır yaralandı. Sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir İ., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı.

Bekir İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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