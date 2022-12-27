Yaşlarından çok suçları var: Motosiklet hırsızları suç makinesi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ardı ardına yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarını çözmek için harekete geçti. Polis, olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri izleyip, önce zanlıların kullandığı aracın plakasını, sonra da şüphelilerin kimliğini tek tek tespit etti. Şüphelilerden ‘hırsızlık', ‘yağma', ‘kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan 39 ayrı suç kaydı olan Emrah Ö. (34) ve yine aynı olaylardan 37 suç kaydı bulunan Alican Ç. (23) olduğu belirlendi. Polisin çalışmasında şüphelilerin önce araçla sokak sokak gezip keşif yaptıkları, sonra da gözlerine kestirdikleri motosikletleri çaldıkları Emrah Ö'nün aracı kullandığı Alican Ç.'nin de olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tüm bu tespitlerin ardından Alican Ç. ve Emrah Ö.'nün peşine düştü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Alican Ç., Bey Mahallesi'ndeki metruk bir binada madde kullanmak için hazırlık yaparken, Emrah Ö. de evine düzenlenen şok baskında yakalandı. Emniyette sorguya alınan her iki şüpheli de suçlarını kabul etti. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklandı.

Şüphelilerin 9 Aralık'ta Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hırsızlık yapmaları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Emrah Ö. arabada bekleyip suç ortağına gözcülük yaparken, Alican Ç' de kıyafetin altına gizlediği demir makasla bir apartmanın zemin katındaki otoparkta yer alan motosiklete yöneliyor. Önce demir makası çıkartan şüpheli, sonra aracın kilit zincirini kırmak için 22 dakika uğraşıyor. Zor da olsa amacına ulaşan zanlı, motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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