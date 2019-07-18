Yaşlı adam 13 gündür kayıp

Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde, 6 Temmuz Cumartesi günü oğlunun yazlığından ayrılan 85 yaşındaki Abdullah Burnukel'den 13 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamın yakınları gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına polise ya da jandarmaya haber vermesini istedi.

Babasını bir türlü bulamadığını anlatan Sadık Burnukel, “Kaybolduktan sonra aramadığımız yer kalmadı. Her yere fotoğraflarını yapıştırdık ama babamdan haber alamıyoruz. Babamın yerini bilen ya da görenlerin polise, jandarmaya ya da 0 543 5354717 numaralı telefonu arayarak bize haber vermelerini istiyoruz” dedi.

Fatih Keçe

