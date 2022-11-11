Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Kemer Mahallesi 1659 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Vefa Ekibi yetkilileri rutin işler için 73 yaşındaki Bayram Duran'ın evine gitti. Evin kapısını açık bulan ekipler içeriye girdiklerinde Duran'ı hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duran'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Uçkaç

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