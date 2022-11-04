Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu!

Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi 2126 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Osman Özdemir'e her gün yemek götüren komşusu, zili çalmasına rağmen Özdemir'in kapıyı açmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen komşu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol etmek için içeriye giren ekipler, Özdemir'in evinin banyosunda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Uslu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.