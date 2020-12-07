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Yaşlı adam evinin yanışını çaresizce izledi

Yaşlı adam evinin yanışını çaresizce izledi
Yaşlı adam evinin yanışını çaresizce izledi

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşlı bir adamın evinde yangın çıktı. Ömer Seçkih, "Canımıza bir şey olmadı buna şükür" diyerek söndürme çalışmalarını çaresizce izledi.

Edinilen bilgiye göre, Yarımoğlu Mahallesi, Olgay Sokakta oturan Ömer Seçkin, sabah erkenden kalkıp sobayı yaktıktan sonra sabah namazı için camiye gitti. Yaşlı adam eve döndüğünde ise evinin yandığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak bir facia yaşanmaması için itfaiye ekipleri elektrik akımının kesilmesi için kısa süre Tedaş ekiplerini bekledi. Elektrik kesilmesinin ardından yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangını izleyen vatandaşlar da maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.Evi yanan Ömer Seçkin, itfaiyenin söndürme çalışmalarını çaresizce izledi. Seçkin, “Allah'tan geldi yapacak bir şey yok. Canımıza bir şey olmadı ya buna da şükür” dedi.

Emre Bozdemir - Beril Solmuşgül

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