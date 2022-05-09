Yaşlı adam kolundaki akıllı saat sayesinde bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olan Mehmet Yılmaz (80), evinden ailesine haber vermeden çıktı. Ailesi ise Yılmaz'ın sık sık kaybolduğu için yaşlı adamda bulunan akıllı saatteki GPS uygulaması baktı. Yaşlı adamın Uludağ'ın eteklerinde ormanlık arazide olduğunu gördüler. Aile hemen durumu AFAD, ANDA ve polis ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, ormanlık arazide bulunan yaşlı adamın GPS konumuna doğru hareket ettiler. Ekipleri yaklaşık 8 saat boyunca süren çalışma neticesinde Mehmet Yılmaz'ı buldu. Ormanlık araziden ambulansın bulunduğu alana indirilen yaşlı adam, yapılan ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babasının 4 senedir Alzheimer hastası olduğunu ve sık sık kaybolduğunu belirten Mehmet Yılmaz'ın kızı Güler Ak, "Babam yaklaşık 4 senedir Alzheimer hastası. Saat 14.30 sıralarında çıkmış evden. Ablamlar bana akşam üstü haber verdiler. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı az olduğu için çok girmiyoruz ki bitmesin diye. Bu nedenle geç haberimiz oldu. Ablam haber verince eşimle birlikte çıkıp geldik. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Eşim de AFAD ekipleriyle birlikte aramaya çıktı. Az önce aradı, 'Bulduk, geliyoruz'' dedi.

Ahmet Berke Erdal