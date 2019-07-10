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Yaşlı adam kontrolünü kaybettiği engelli aracı ile kafeye daldı

Yaşlı adam kontrolünü kaybettiği engelli aracı ile kafeye daldı
Yaşlı adam kontrolünü kaybettiği engelli aracı ile kafeye daldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşlı adamın kullandığı engelli aracı kontrolden çıkarak bir kafenin önündeki masalara çarptı. Devrilen masanın altında kalan küçük bir çocuğun kalma anları ise kameralara yansıdı.

Yaşlı adam kontrolünü kaybettiği engelli aracı ile kafeye daldı - Tıkla İzle

Olay, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akülü engelli aracıyla yoldan kaldırıma çıkan bir kişi, engelli aracının kontrolünü kaybederek ilk önce kafenin sandalye ve masalarına çarptı. Daha sonra engelli adam kuaförün havluluğuna çarparak durabildi. Olay sırasında kafenin önünde oturan bir çocuk ise devrilen masaların altında kalarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan ilginç anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adam engelli aracı ile kaldırımdan geçtikten sonra duramayıp ilk önce kafe daha sonrada kuaförün önünde bulunan masalara çarpması görünüyor.  

Ali Yıldırım

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