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Yaşlı adam oğluyla kablo çalarken bekçilere yakalandı

Yaşlı adam oğluyla kablo çalarken bekçilere yakalandı
Yaşlı adam oğluyla kablo çalarken bekçilere yakalandı

Kırıkkale'de 62 yaşındaki adam, oğluyla birlikte bulvar üzerindeki yol yapım çalışmalarının yapıldığı alandan elektrik kablosu çalarken bekçilere yakalandı.

Yaşlı adam oğluyla kablo çalarken bekçilere yakalandı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki B.C. isimli şahıs, oğlu Y.C. ile birlikte belediye tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının olduğu alana geldi. Elektrik kablolarını çalan baba ve oğul, devriye gezen bekçilerle bir süre kovalamaca yaşadı. Baba B.C. yakalanırken, oğlu Y.C. ise üst geçitten kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan Y.C, bekçiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 62 yaşındaki B.C, ekip aracıyla emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
 

Hasan Ay
 

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