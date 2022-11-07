Yaşlı adam parkta ölü bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Parkında çalışan güvenlik görevlisi, etrafı kontrol ettiği sırada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını fark etti. Güvenlik görevlisi seslenmelerine cevap alamaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yerde hareketsiz duran erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eren Elyesa Polat

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