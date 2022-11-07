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Yaşlı adam parkta ölü bulundu

Yaşlı adam parkta ölü bulundu
Yaşlı adam parkta ölü bulundu

Denizli’de parkta etrafı kontrol eden güvenlik görevlisi tarafından üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 73 yaşındaki yaşlı adama ait olduğu ortaya çıktı. Alınan parmak izi ve yapılan çalışmalar neticesinde cesedin 73 yaşındaki Nurettin Türköz'e ait olduğu belirlendi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Parkında çalışan güvenlik görevlisi, etrafı kontrol ettiği sırada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını fark etti. Güvenlik görevlisi seslenmelerine cevap alamaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yerde hareketsiz duran erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eren Elyesa Polat

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