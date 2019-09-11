Yaşlı adam telefonla 20 bin lira dolandırıldı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı PTT emeklisi 77 yaşındaki Aslan Bakırcı'ya kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Geçmiş dönem kredi kartı aidatları 600 lirayı geri ödeyeceklerini öne süren dolandırıcı, yaşlı adama bankadan 20 bin lira kredi çektirerek dolandırdı.

Daha sonra şüphelenip araştırma yapan yaşlı adam 20 bin lira dolandırıldığını öğrenince adeta yıkıldı. "Bankanın yaşlı emekli birine nasıl 20 bin lira kredi verebilirler" diye bankaya da tepki gösteren Aslan Bakırcı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosuna giderek şikayette bulundu. Dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Bakırcı, 20 bin lirayı bankaya ödeyecek gücünün olmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Muhammer Ay

