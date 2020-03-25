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Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli adliyede

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli adliyede
Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli adliyede

Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şahıs adliye getirildi. Şüpheli O.K. kolonyayı yaşlı vatandaşın kafasına zorla sıkmadığını söyleyerek, “O arkadaşım benim. Onu tanıyorum o da beni çok iyi tanıyor. 8 tane dil bilen insan nasıl şizofren hastası olabilir. Pişmanım hiç kimse bu durumda olmak istemez” dedi.

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. isimli zanlı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan O.K adliyeye getirildi.

"O arkadaşım benim"

Şüpheli O.K. kolonyayı yaşlı vatandaşın kafasına zorla sıkmadığını söyleyerek, “O arkadaşım benim. Onu tanıyorum o da beni çok iyi tanıyor. 8 tane dil bilen insan nasıl şizofren hastası olabilir. Pişmanım hiç kimse bu durumda olmak istemez” dedi.

Olayın geçmişi

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde, yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

Melike İnal
 

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