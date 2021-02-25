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Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler
Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

Mersin'de para için yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların, öldürdükleri yaşlı adamın cesedini evinde bir hafta beklettikleri, her gün eve gidip kontrol ettikleri cesedi daha sonra su kuyusuna attıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Remzi Kuzal'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, H.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, Remzi Kuzal'ı kendisini hırsızlıkla suçladığı için kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, Y.Ö. ve M.N.E. ile birlikte cesedi kiraladıkları bir otomobil ile Emirler köyünün üst tarafında bulunan bir su kuyusuna attıklarını söyledi. Bunun üzerine olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, ceset, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Bir hafta evde bekletmişler

Yapılan incelemelerde şahısların yaşlı adamı 8 Şubat 2021 tarihinde öldürdüğü, evinde bir hafta beklettikleri, ardından su kuyusuna götürüp attıkları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların bir hafta boyunca her gün yaşlı adamın evine gidip cesedi kontrol ettikleri de tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı şüpheliler gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, kadın şahsın ağladığı görüldü.

Koray Ünlü-Güray Gürdal
 

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