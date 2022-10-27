Yaşlı adamın tarifsiz mutluluğu

Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde eşi terk ettikten sonra 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte yıkılmak üzere olan evde yaşayan Halit Yalçın'ın (81) yüzü hayırseverler sayesinde güldü. Köy muhtarı İbrahim Metyar, aileye yardım sağlanması için durumu Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan'a iletti. Muhtarın daveti üzerine köye giden Alan, Yalçın ailesinin yaşadığı evin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladı ve yardımseverlere çağrıda bulundu. Alan'ın çağrısıyla hayırsever bir müteahhit, birlikte çalıştığı iş adamlarıyla birlikte evi yıkarak yenisini yapmak istediğini belirtti. İş makineleriyle evin yıkım işlemi başlatıldıktan sonra Yalçın ve 2 çocuğu yeni evleri yapılana kadar başka bir eve yerleştirildi.

Faruk Çidem

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