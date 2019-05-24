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Yaşlı çift lağım sularının içinde gözyaşı döktü

Yaşlı çift lağım sularının içinde gözyaşı döktü
Yaşlı çift lağım sularının içinde gözyaşı döktü

Zonguldak'ta yaşlı çiftin oturduğu evi bir anda lağım suları bastı. Eşyaları başında gözyaşı döken Havva Karagöz, "Her şeyimizi taksitle yeni almıştık" diye ağladı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaydamar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. 75 yaşındaki Havva Karagöz ile KOAH hastası 84 yaşındaki Reşit Karagöz'ün yaşadığı evi bir anda lağım suları bastı. Evdeki eşyaların tamamına yakını lağım sularının içerisinde kaldı. Yaşadığı olayın şokuyla komşularına haber veren Havva Karagöz, eşinin oksijen cihazının da hasara uğradığını söyledi. Gözyaşı döken Havva Karagöz, "Her şeyimizi taksitle yeni almıştık.

Eşim de hastaydı odada yatıyordu. Makinesi zarar gördü. Eşyalarımız gitti. Ne olduğunu ben de anlamadım. İçeride oturuyordum bir anda tuvaletten doğru evi lağım suları bastı. Zaten yaşlıyım bir şey de yapamadım. Komşulara bağırdım. Sağ olsun onlar koştular. Devletimiz geldi, gerekenin yapılacağını söyledi" dedi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ve Zonguldak belediyesi ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yaşlı çift ise yakınlarının yanına yerleştirildi.  

Sertaç Özdemir

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