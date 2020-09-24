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Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi

Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi
Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde içerisinde yaşlı çiftin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak kayalık alana savruldu. Kazada otomobil kayalık alana, araç içerisindeki yaşlı çift de otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan çift, hastanede tedavi altına alındı.

 Kumluca'nın Karacaağaç Mahallesi Göllü yaylasında ikamet eden Hıdır Ataman (75) ve Elif Ataman (72) çifti ilçe merkezine inmek için yola çıktılar. Ataman çifti Göllü Yaylası Kumluca Yolu, Karagöl Kavşağına geldiklerinde araç yoldan çıktı. Hıdır Ataman'ın kullandığı 07 S 9995 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedilince kayalıkların arasına savruldu. Aracın içinde sıkışan Ataman çifti 112 acil çağrı merkezini aradı. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ataman çiftini kayalıkların arasına düşen otomobilin içinden çıkardı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan Hıdır ve Elif Ataman 112 Acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ramazan Sarıkayalı
 

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