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Yaşlı çift ve torunları yangından vatandaşlar kurtardı

Yaşlı çift ve torunları yangından vatandaşlar kurtardı
Yaşlı çift ve torunları yangından vatandaşlar kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında alevler evlerine yaklaşan yaşlı çift ve torunları vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş ise alevlerin arasına su hortumu ile girdi.

Yaşlı çift ve torunları yangından vatandaşlar kurtardı - Tıkla İzle

Manavgat ilçesinde öğleden sonra başlayan yangın Yeniköy Mahallesi'nde etkisini devam ettiriyor. Çok sayıda ekip karadan ve havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri yol boyunca ekiplerin rahat çalışabilmesi için gerekli önlemleri alıyor. Vatandaşlar ise endişeli gözlerle çalışmaları yakından takip ediyor. Bazı vatandaşlar ise evlerin önünü hortumlarla soğutmaya çalıştı.

Yeniköy Mahallesi'nin dışında devam eden yangın kısa sürede mahalleye yaklaştı. Rüzgarın da etkisiyle mahallenin içindeki bazı zeytin bahçeleri alev aldı. Bahçenin içine bir vatandaş elinde su hortumu ile girse de başarılı olamadı. Ev sahibi kadının ise feryatları duyuldu.

Evde bulunan yaşlı çift ve torunları vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Yaşlı çift, belediye ekiplerinde araca alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yangının yakınındaki çiftliklerden büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İsa Akar - Suat Metin

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