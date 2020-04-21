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Yaşlı çiftçinin tarlasını jandarma sürdü

Yaşlı çiftçinin tarlasını jandarma sürdü
Yaşlı çiftçinin tarlasını jandarma sürdü

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 75 yaşındaki çiftçinin ayçiçeği yetiştireceği tarlası, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından ekime hazırlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan çiftçinin yardımına Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. İlçeye bağlı kırsal Ortaören Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki Abdulhalik Kılınç, mahallede rutin devriye görevi ifa eden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine tarlasını ekime hazırlamak istediğini bildirdi. Jandarma görevlileri, ayçiçeği ekeceği tarlasının bu dönemde hazırlanmasının önemini anlatan Kılınç'a gerekli yardımı yapacaklarını söyledi. Yaşlı adamın traktörüne binen jandarma personeli, tarlayı ayçiçeği ekimi için kültivatörle hazırladı.

Kılınç, tarlayı yağmurdan önce ekime hazır hale getiren jandarma görevlilerine teşekkür etti. Çiftçi Kılınç, “Hava durumunda yağış gözüktüğü için tarlamı biran önce ekime hazırlamam gerekiyordu. Sokağa çıkma yasağımdan dolayı yapamadım. Allah razı olsun jandarmamız yardımıma koştu. Ayçiçeği ekeceğim tarlamı hazırladılar. 

Murat Sürücü
 

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