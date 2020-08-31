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Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kamerada

Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kamerada
Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaşlı çift hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden M.G. yönetimindeki 59 ADA 768 plakalı yolcu minibüsü, Yenice mahalle merkezinden kavşağa çıkış yapan Ahmet Çiftçi (80) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Çiftçi ve eşi Fikriye Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evlatlarını ziyaret edeceklerdi

Malkara ilçesine bağlı İbribey Mahallesi'ni yasa boğa kazada vefat eden Ahmet ve Fikriye çifti, evlatlarını ziyaret edip, oradan da düğüne gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Yaşlı çiftin cenazesi, İbribey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hüseyin Tayyar

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