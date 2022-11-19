Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hayriye Aysel'e (79) ait bir evde ısınmak için yakılan sobadan kaynaklandığını ileri sürülen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Acıpayam itfaiyesinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, içeri giren ekipler Hayriye Aysel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yanarak can veren Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atilla Özer



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.