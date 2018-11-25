Yaşlı kadın, evinin penceresinden düşüp birinci katın demir korkuluğunda asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Eybek Kooperatifi F Blok'ta meydana geldi. Meryem Gündüz isimli yaşlı kadın, evde yalnız olduğu sırada pencereden bakarken bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek 2. katın penceresinden düştü. Ayağından birinci katın penceresine asılı kadını gören apartman sakinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, demir korkuluğu keserek Gündüz'ü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Ucuz atlatılan olayda yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



