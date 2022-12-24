Yaşlı kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Olay, 22 Aralık günü Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. 06 ANL 67 plakalı aracının kontrolünü yolda makas attığı sırada kaybeden Cuma D. park halindeki otomobille çarptı. Kaza sırasında kaldırım kenarında yürüyen Süheyla Günay ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, toplam 4 araçta maddi hasar oluştu. Korku dolu o anlar ise bir sitenin güvenlik kamarası tarafından anbean kaydedildi.

“Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor”

Olası bir felaketten son anda sıyrıldığını söyleyen Süheyla Günay, “Kıl payı kurtardım. Bir adım attım kaldırımdan, arkamdan patlama işittim. Torunuma araba çarptı sandım. Şiddetle döndüm ve ‘Emre' diye bağırdım. Ondan sonra panikle karşı duvara atmışım kendimi. O duvara da çarpabilirdim. Geri döndüm baktım ki arabalar birbirine girmiş. Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor. Ölümle burun buruna geldik. Dedim ki hem torunum gitti hem ben gittim. O ses o kadar şiddetliydi ki. Hala o psikolojiyi atamadım üzerimden. Burada çok kaza oluyor. Neden oluyor bu kadar onu da anlamış değilim. Hiç ilgilenilmediği için biz bu kazaları yaşıyoruz. O fren seslerinden her gün yüreğimiz sıkışıyor” ifadelerini kullandı.

Ali Nargüner



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