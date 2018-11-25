Yaşlı kadın, oğlunun gözü önünde 6. kattan atladı

Olay, Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanda bugün saat 14.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 6. katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Nurcan Darcan (72), duş aldıktan sonra balkona çıktı. Burada bulunan çamaşır makinesinin üzerine çıkan annesini fark eden oğlu, müdahale etmek istedi. Oğluna eliyle gelme işareti yapan Nurcan Darcan, oğlunun ‘anne yapma' sözlerine rağmen kendisini 6. kattan aşağıya bıraktı. Apartmanın girişinde park halindeki bir otomobilin üzerine çarptıktan sonra yere düşen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.



Nurcan Darcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.