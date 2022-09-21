Yaşlı kadına belediye otobüsünde stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı

Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahale etti. Şoför güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba ortaya koydu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, otobüste bulunan Derya Akyıldız da yanında bulunan stetoskopla müdahale etti. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının otobüse bindirilmesi, otobüsün acil servise gitmesi, Akyıldız'ın elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etmeye çalışması, yaşlı kadının müdahale etmeye çalışan kişiye sarıldığı anlar yer aldı.

Belediye otobüsündeki verilen mücadeleyi anlattı

Elindeki stetoskopuyla yaşlı kadının kalbini dinleyen ve ilk müdahaleyi yapan Derya Akyıldız, belediye otobüsünde verilen mücadeleyi anlattı. Akyıldız, "Solunumu durmuştu ve daha önceden kendisini bir parkta rahatsızlandığından dolayı tanıyorum. Durakta rahatsızlanan kadın, belediye çalışanı tarafından otobüse bindirildi. Bende stetoskopu kalp atışlarını kontrol etmek için göğsüne dayadım. Sonrasında kaptanımız hastaneye gitti. Bilinci kapalıydı, solunumu durmuştu. Elimle diline müdahale ettikten sonra 4-5 kere göğsüne baskı uyguladım. Kendi soluk alamaya başladığı sırada bana sarıldı ve teşekkür etti. Biz tekrar durumu kötüleşmesin diye yatırdık. Kaptanda sağ olsun hastaneye götürdü ve kadını kurtardık. Büyüklerimizi zor durumda gördüğüm zaman yardım ediyorum. Otobüse binemeyecek engellilerimize, yaşlı hastalarımızın otobüse biniş ve inişlerine yardım ediyorum" dedi.

Orkun Kaya