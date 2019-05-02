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Yaşlı kadını 25 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

Yaşlı kadını 25 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı
Yaşlı kadını 25 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşlı kadını apartman girişinde 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da geçtiğimiz günlerde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Naciye Saygın, dün alışveriş yaptıktan sonra evine geldiği esnada oturduğu apartmanın giriş katında bıçaklı saldırıya uğradı. 25 yerinden bıçaklanan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis geniş çaplı araştırma başlattı 

Bunun üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı uygulama başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen F.K.'yı yakaladı.
Yakalanan F.K. isimli zanlı, polise olayda kullandığı bıçağı ve cinayetten sonra üzerindeki kanlı elbiseleri bıraktığı yeri gösterdi. Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.  

Halil Dağ
 

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