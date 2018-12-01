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Yaşlı kadını bakıcısı kanlar içerisinde buldu

Yaşlı kadını bakıcısı kanlar içerisinde buldu
Yaşlı kadını bakıcısı kanlar içerisinde buldu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı bir kadın bakıcısı tarafından evinde kanlar içerisinde bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan T.B. (77) bakıcısı tarafından evde yüz üstü yatar vaziyette kanlar içerisinde bulundu. Bakıcının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede kan izlerinin bulunduğu 2 adet bıçak bulurken, yaralı yaşlı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.B.'nin intihar girişiminde bulunduğunu değerlendirdiği olayla ilgili inceleme sürüyor.  

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