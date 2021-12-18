Yaşlı kadının 1 milyon liralık altınlarını dolandıran şahıs tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 24 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı. Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar olay tarihinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne giderek bir başkasını polise şikayet etmek isteyen 30 yaşındaki Mustafa Ş., burada Samsun'daki yaşlı kadının 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının faili olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Samsun polisine teslim edilen 4 çocuk babası Mustafa Ş.'nin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olup Yozgat'ta ikamet ettiği öğrenildi. Mustafa Ş.'nin memleketi Şanlıurfa'ya misafirliğe gidince olaya karıştığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Mustafa Ş. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay