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Yaşlı kadının dolandırıldığı iddiası

Yaşlı kadının dolandırıldığı iddiası
Yaşlı kadının dolandırıldığı iddiası

Samsun'da 78 yaşındaki kadın, kendisine yardım etme bahanesiyle biri kadın 2 kişi tarafından dolandırılarak, 500 lira parasının alındığını iddia etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi kilise yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kilise önünde nöbet tutan polisler H.T. (78) adlı kadını çaresiz bir şekilde fark edince şüphelenip durumunu sordular. Yaşlı kadın az önce 1'i kadın 2 kişinin yanına gelerek kendisini dolandırdığını iddia etti. H.T., dolandırıcıların yardım etme bahanesi ile üzerinde bulunan 500 lira parasını aldığını ve eline bir kartvizit tutuşturup parayı bankadan çekebileceğini söyleyip kaçtıklarını söyledi. Evinin kirasını ödeyeceği parayı dolandırıcıların aldığını iddia eden yaşlı kadının yardımına polis ve taksici esnafı yetişti. Kadına çay ikram eden taksici esnafı ayrıca para yardımında da bulundular. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı kadın polis aracına bildirilerek evine teslim edildi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen H.T.'nin yalan beyandamı bulunduğu yoksa dolandırıldığımı araştırılıyor.  

Muhammer Ay
 

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