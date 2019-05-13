Yaşlı kadının hayatını kurtaran kahraman gemi kaptanı o anları anlattı

Olay, sabah saatlerinde Gölcük Vapur İskelesinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iskeleden denize atlayarak intihar etmek isteyen kadın, iskelede görevli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, vapur iskelesine gelen bir kadın çevreyi kontrol ettikten sonra denize atlayarak intihar etmek istedi. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar, hızla kadının atladığı yere geldi. Bir süre kadını kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar başarılı olamayınca o sırada iskelede olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı deniz ulaşım hizmeti veren vapurun kaptanı Hasan Sonay, kadını kurtarmak için düşünmeden denize atladı.

“Kalabalığı görünce denize birinin düştüğünü anladım”

Sonay, denize atılan duba yardımıyla kadını iskeleye çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın iskelede molada oldukları sırada meydana geldiğini anlatan gemi kaptanı Hasan Sonay, “Molada kaptan köşkünde otururken sesler duyduk. Ses üzerine dışarıya çıktım. İskelede bir kalabalık toplanmıştı. Onları gördükten sonra denize birinin düştüğünü anladım” dedi.

“Tereddüt etmeden denize atladım”

Kaptan köşkünden koşarak çıktığını söyleyen Kaptan Sonay, “Direk koşarak hiç tereddüt etmeden denize atladım. Denizde yaşlı bir teyzemiz vardı. Ona müdahale ettim. Sonuç olarak insan hayatı. Sahilden kayalıkların oradan dışarıya çıkarttık, sahildeki arkadaşların da yardımıyla. Ambulans o ara geldi, sedye ile ambulansa taşıdık. Sonrasında iyi olduğunu duyduk. 'Kimseye söylemeyin' gibilerinden bir şeyler konuştu. Çok fazla konuşmadık, korkuyordu, titriyordu. Daha önce bir çocuğu daha kurtarmıştım, bu 2 oldu. İnşallah bir daha olmaz" diye konuştu.

Kurtarma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan kadının iskeleden denize atlama anları ise iskeledeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gürcan Yılmaz