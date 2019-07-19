Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası sitemi sosyal medyayı salladı

Olay, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, halk otobüsü park halindeki bir araçtan ötürü durağa yanaşamadı. Durakta engelli aracıyla bekleyen yaşlı bir kadın ise otobüs rampasını kullanamayınca diğer yolcuların yardımıyla otobüse bindirildi. Duruma sinirlenen yaşlı kadın, otobüs içerisinde şoföre sitem etmeye başladı. Şoförü haklı gören bazı yolcularla da münakaşaya giren yaşlı kadın, tepkisine devam edince şoför otobüsü kenara çekti.

“Psikolojimi bozdun teyze”

Ardından koltuğundan kalkıp yaşlı kadının yanına kadar gelen şoför, “Teyzecim bak ben size saygısızlık yapmadım. Durdum sizi aldım. Arkada araba vardı diyorum" dedi. Yaşlı kadın da "Çekmeye mecbursun. Ben seni tanıdım, sen beni tanıdın mı? Araba sonradan geldi” diyerek tepkisini sürdürdü. Bunun üzerine şoförün, “Sen benim psikolojimi bozdun, sürmüyorum arabayı. İstersen geç sen kullan” sözlerine ise "Sürmezsen sürme" diye karşılık verdi. Görüntü kaydı burada biterken, olayın tatlıya bağlandığı ve şoförün yaşlı teyzenin gönlünü aldıktan sonra yoluna devam ettiği bildirildi.

Sosyal medyayı ikiye böldü

Yolcuların cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. ‘Antalya Hakkında' adlı sayfada paylaşılan görüntüleri binlerce kullanıcı izlerken bazı kullanıcılar şoförü, bazıları ise yaşlı kadını haklı buldu.

Suat Metin