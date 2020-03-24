Yaşlı vatandaş ile dalga geçen genç hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, dün yaşlı bir vatandaşla dalga geçerek o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayan gence ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, İhsan Amca'nın görüntüsünü çeken M.T.E.'nin gözaltına alınışına ilişkin görüntüler ile İhsan Amca'nın Bakan Soylu ile telefon görüşmesine ilişkin görüntüler de yer aldı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş